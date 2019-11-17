شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات رغم تراجع أسعار الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى هامشيا، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، رغم توقعات ارتفاع البورصة مع خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.748 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 102.3 مليون ورقة مالية بقيمة 452.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.7 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.49% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.51%، والعرب على 5.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.56%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 14.5 مليون جنيه، 13 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 438 ألف جنيه، 54.7 مليون جنيه، 181 ألف جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 14556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2093 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 17349 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 5412 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 541 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1438 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.42% ليغلق عند عند مستوى 474 نقطة.

وارتفعت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 91 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.