شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون يوصى بالشراء فى البورصة المصرية مع خفض الفائدة وتحسن الاقتصاد الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى أحمد هشام رئيس قطاع الأسواق ببنك الاستثمار بلتون، بالشراء فى سوق المال المصرى نتيجة تعافى الاقتصاد الكلى واستمرار التيسير النقدى، كما أوصى بالشراء فى السوق الكويتى لاستفادته من الترقية من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ، كما أضاف السوق السعودى لقائمة التوصية بالشراء لاستفادته من طرح أرامكو نتيجة ارتفاع السيولة والنمو القوى المحتمل للربحية، إلا أنه أعطى توصية محايدة لسوق الإمارات.

وأرجع هشام، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، بمناسبة الانتهاء من تقرير بلتون عن الاقتصاد الكلى واستراتيجية 2020، التوصية بالشراء فى سوق المال المصرى، لعدة أسباب ومنها خفض أسعار الفائدة، والرؤية الأفضل للاقتصاد الكلى ودعم القطاع الصناعى وتحسن النمو مع ارتفاع محتمل قوى للأسهم فى حالة تحسن مستويات السيولة، مشيرا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية بمثابة محفزا للسوق فى 2020 لأنه يعزز السيولة النقدية.

وأشار هشام، إلى استمرار التوصية بنهج الانتقائية فى الاستثمار بالبورصة المصرية، واختار 18 سهما كأفضل الأسهم للاستثمار مع متوسط ارتفاع محتمل عند 56%، ونمو متوقع للربحية بنسبة 15%، أى بارتفاع عن متوسط الأسهم فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند 6%.

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وحدد هشام قائمة من 18 سهما، توصى بلتون بها من بين 62 سهما تغطيها فى المنطقة، وهم دومتي، والشرقية للدخان، وإم إم جروب، وإيديتا، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وإيبيكو، وابن سينا فارما، والمصرية الكويتية القابضة، والسويدي إليكتريك، وسوديك، وأوراسكوم للتنمية، وبنك تنمية الصادرات، وسي آي كابيتال القابضة والبنك التجاري الدولي.