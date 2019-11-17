شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الحاصلات الزراعية: ألمانيا تستورد منتجات زراعية مصرية بـ114 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن المانيا استوردت حاصلات زراعية ممثلة فى خضر وفاكهة، بقيمة 114 مليون دولار، تمثل 5% من قيمة الصادرات المصرية للموسم التصديرى 2018-2019 ،والبالغة 2.3 مليار دولار.

وصدرت مصر 4.3 مليون طن الموسم التصديرى 2018-2019.

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أضافت البيانات، أن المانيا استوردت كمية صادرات مصرية، بلغت 92.2 ألف طن أغلبها موالح وبطاطس وخضروات، تمثل 2% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية الموسم التصديرى 2018-2019.

جدير بالذكر أن ارتفاع الصادرات يأتي نتيجة فتح نحو 17 سوقا جديدا، علاوة على خطة المجلس للتركيز على السوق الأفريقي الفترة المقبلة، خاصة أن الصادرات المصرية تعانى من منافسة كبيرة من دول المنطقة خاصة فى السوق الأوروبى مما يستلزم زيادة الجودة والسعى لإدخال منتجات مصرية جديدة لمختلف الأسواق العالمية.