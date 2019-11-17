شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..سكان كمبوند بريميرا يطلبون الشرطة لمسئولى شركة مدينة نصر لعدم الالتزام ببنود العقد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاقمت الأزمة بين عملاء شركة مدينة نصر، وبين الشركة، وهو ما جعل سكان كمبوند بريميرا يطلبون الشرطة لمسئولي الشركة.
وأوضح سكان كمبوند بريميرا، أنهم تواصلوا مع الشركة أكثر من مرة، ولكن دون جدوى، في ظل وجود تعنت واضح وصريح، تجاه سكان الكمبوند، رغم أن عدد السكان 400 أسرة، وأقل سعر للوحدة يتخطي المليون جنيه.
كما حدثت بعض المشادات بين العملاء وعدد من الموظفين داخل مقر الشركة ظهر اليوم، وعلى أثرها تم الاتصال بالشرطة من قبل العملاء للوصل لحل للأزمة.
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