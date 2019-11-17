شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الطماطم لجنيهين.. وتجار الجملة: انخفاض درجات الحرارة لم يؤثر عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار الطماطم في الأسواق خلال الأيام الماضية استقرارا فى الأسعار وذلك بعد انخفاضها مع بداية موسم الشتاء ليبدأ سعر الكيلو حاليا من جنيهان لتصل بحد أقصى 4 جنيهات للكيلو وهي أسعار تعتبر جيدة في الوقت الحالي ومنخفضة، ويرجع ذلك بفضل زيادة الإنتاج المصري خلال هذا العام بفضل مشروع الصوب الزراعية.

وتعتبر الطماطم أحد السلع الأساسية والتي تشهد إقبالا كبيرا نظرا لاستخداماتها المتعددة سواء في المنازل أو المطاعم أو التصنيع والتصدير ولهذا فإن أي اضطراب في الطقس والحالة الجوية أو نقص في الكميات المعروضة فإن ذلك يؤثر على سعرها في الأسواق.

ومن جانبه أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الطماطم مستقرة داخل سوق العبور منذ ما يقرب من الشهر حيث أن السعر يبدأ من جنيهان ويصل بحد أقصى 3 جنيهات للكيلو بحسب الجودة، موضحا أن الطماطم تتأثر اسعارها اكثر خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى تأثر السعر خلال آخر موجه حارة شهدتها مصر حيث وصل سعر الكيلو في الجملة لـ5 جنيهات.

وأضاف النجيب في تصريح لليوم السابع ان الطماطم تبدأ زراعتها في بداية العروبة الشتوية، ولكن ليس في درجات السقيع حيث أن السقيع يؤثر سلبا على زراعة الطماطم ولكن اعتدال الحرارة يؤدي إلى استقرار السعر في الأسواق، مشيرا إلى أن موجة الأمطار التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة لم تؤثر على الإنتاج ولم يتأثر السعر.

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ومن جانبه أكد محسن الفيومي عضو مجلس الأمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر أن أسعار الطماطم مستقرة داخل السوق، مشيرا إلي سعر الكيلو يبدأ من جنيهان وهذا سعر منخفض نسبيا للطماطم، مؤكدا أن الأسعار تعتبر منخفضة كثيرا عن الأعوام السابقة حيث كان يبدأ الكيلو بأكثر من 3 جنيهات للكيلو.

وأضاف الفيومي لليوم السابع أن مشروع الصوب الزراعية التي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى ساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المصري من الطماطم وان هذا أثر ايجابيات على زيادة المعروض بالأسواق وخفض الأسعار على المستهلك.

والجدير بالذكر أن مصر تعتبر من أكبر الدول في العالم إنتاجا الطماطم وذلك حست ترتيب منظمة الأغذية العالمية فاو والتي أعلنت في إحصاء لها أن مصر تحتل المركز الرابع بانتاج اكثر من 8 مليون طن سنويا، وهذه الكمية متوقعها ام ترتفع بنسبة تزيد عن 20% عن العام الماضي وذلك بفضل إنتاج مشروع الصوب الزراعية.