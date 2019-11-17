شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 17-11-2019 ..وعيار 21 يسجل 660 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 17-11-2019 فى أسواق الصاغة بمصر، استقرارا ملحوظا قياسا على أسعار المعدن النفيس أمس السبت، وذلك تزامنا مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، ووقف التداول على المعدن النفيس فى مصر.

وعلى مدار يومين شهدت أسعار الذهب، هبوط عالمى وسط شهية للمخاطرة أوقدتها تصريحات من المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بأن الولايات المتحدة تقترب من اتفاق تجارة مرحلي مع الصين، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب عالميا بنسبة 0.5 % مسجلا 1465 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو ما انعكس على الأسعار فى مصر لتهبط إلى ما بين 658 إلى 660 جنيها للجرام.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

وهناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

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أسعار الذهب فى مصر:

عيار 18 سجل 565 جنيها للجرام. أسعار الذهب فى مصر:عيار 18 سجل 565 جنيها للجرام. عيار 21 سجل 660 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 754 جنيها. الجنيه الذهب 5280جنيها. أوقية الذهب 1465 دولارا.

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.