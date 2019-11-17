شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 17-11-2019 ..وعيار 21 يسجل 660 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
وعلى مدار يومين شهدت أسعار الذهب، هبوط عالمى وسط شهية للمخاطرة أوقدتها تصريحات من المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بأن الولايات المتحدة تقترب من اتفاق تجارة مرحلي مع الصين، بحسب وكالة رويترز.
وهناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.
أسعار الذهب فى مصر:
عيار 18 سجل 565 جنيها للجرام.
عيار 21 سجل 660 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 754 جنيها.
الجنيه الذهب 5280جنيها.
أوقية الذهب 1465 دولارا.
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