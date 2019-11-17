شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت السياحية تطالب أعضاءها بتجديد التراخيص بدلاً من شطبها وإلغاء تصنيفها السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حثت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، أعضائها بضرورة سرعة تجديد التراخيص الخاصة بنشاطها من قبل وزارة السياحة وكذلك من خلال غرفة المنشآت السياحية بدلاًمن سقوط الترخيص وإلغاءه لعدم التجديد أو لعدم سداد رسوم إشتراكات الغرفة .

وأكد مجلس إدارة الغرفة فى إجتماعه الأخير ضرورة توجيه إنذار أخير للمنشآت السياحية المتأخرة فى تجديد تراخيصها ، وغير المسدده لإشتراكات الغرفة، لسرعة سدادها، مؤكداً أن هذا التقاعس يهددهم باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية تجاهها بسحب وإلغاء ترخيصها حالة تراخيها وتقاعسها عن السداد.

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وقال المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية ،فى بيان صحفى، أن الجهاز الإدارى بالغرفة ، قام بإتخاذ كافة الإجراءات، سواء بالطرق الرسمية عبر المكاتبات الإدارية، أو الإتصالات الودية لحث هذه المنشآت لتجديد تراخيصها، وكذلك سداد قيمة إشتراكاتهم بالغرفة، حتى لا يتم إلغاء عضويتها وبالتالى سحب تراخيصها السياحى عبر إصدار قرارات من وزيرة السياحية بهذا الأمر نتيجة لمخالفة هذه المنشآت للنصوص القانونية واللوائح المنظمة لعمل الغرفة، والتراخيص السياحية.

وأضاف رئيس الغرفة، إننا كمجلس إدارة الغرفة، نعمل دائماً للحفاظ على حقوق أعضائها من الجمعية العمومية، ولصالح هذه المنشآت، موضحاً أن غير الملتزم منها، قد تسىء إلى المنشآت الأخرى الملتزمة بتنفيذ القوانين واللوائح، وكذلك إشتراطات وضوابط التراخيص السياحية الممنوحة لها.