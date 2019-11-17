تعرف علي .. التسلسل التاريخى لعمليات طرح أرامكو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أرامكو السعودية عملاق النفط في العالم،اليوم،عن تحديدها النطاق السعري للطرح الأولي لأسهم الشركة ما بين 30 و32 ريالا سعوديا، وفيما يلي التسلسل التاريخي لعمليات الطرح للمكتتبين والمؤسسات المكتتبة والتى كانت كالتالي: 1- بداية من 17 نوفمبر وحتي 4 ديسمبر فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة. 2- بداية من 18 وحتى 28 نوفمبر الجاري تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المكتتبين الأفراد. 3- 4 ديسمبر آخر مواعد تقديم طلبات الاكتتاب للمؤسسات . 4- حتى 28 نوفمبرالجاري اخر موعد لتقديم نماذج وسداد طلبات الاكتتاب . Advertisements 5- يوم 5 ديسمبر المقبل الإعلان عن سعر والتخصيص النهائي للطرح . 6- 8 ديسمبر نهاية فترة سداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المكتتبة . 7- 12 ديسمبر المقبل موعد إعادة فائض مبالغ الاكتتاب للمكتتبين .

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