شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستشارات المالية الدولية" تتحول للربحية وتُسجل 2 مليون دينار بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتسجيل الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي ربح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 2 مليون دينار مقابل خسائر بلغت 9.3 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

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وحققت الشركة أرباح تشغيلية إلى 1.6 مليون دينار مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 8.2 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وسجلت الشركة إيرادات تشغيلية بلغت 2.9 مليون دينار بالربع الثالث، مُقابل خسائر تشغيلية بلغت 6.7 مليون دينار بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت خسائر الشركة إلى 4.2 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 11.3 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 62.8%.