شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تمنح "صناعة الورق" دعماً مالياً ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن إبلاغها، يوم الخميس الماضي، بموافقة وزارة المالية منحها دعم مالي بمقدار 52 مليون ريال ضمن برنامج دعم الشركات الوطنية ذات البعد الاستراتيجي وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن حزم تحفيز القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني ذو الاهمية الاستراتيجية وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، والتي يتم منحها للشركات الوطنية ذات البعد الأستراتيجي بعد دراسة وضع الشركة و التأكد من مدى جدواها في تحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وتوكد الشركة على أن الدعم الممنوح من الوزارة سيساهم في رفع القدرة الشرائية للمواد الخام مما يتيح للشركة الحصول على ميزة تنافسية في الأسعار مع الموردين الدوليين، سيساعد الشركة في الإستفادة من تشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية مما يعود بالأثر الإيجابي على النتائج المالية للشركة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 24.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 37.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 16.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 52.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.

كذلك تراجعت الخسائر المتراكمة للشركة إلى 7.2 مليون ريال، وذلك بنسبة 7.84% من رأسمال الشركة، علماً بأن الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيض خسائرها المتراكمة هي تخفيض رأس مال الشركة.