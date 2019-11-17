شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات التشغيلية تهبط بأرباح "الوطنية العقارية" 21% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية للشركة الوطنية العقارية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع أرباحها بنسبة 21.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي ربح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 2.8 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 3.6 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

كذلك تراجعت أرباح الشركة التشغيلية إلى 2.2 مليون دينار مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 2.6 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

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ويعود التراجع في الأرباح بالربع الثالث من العام الجاري إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية نتيجة لبيع احدى العقارات خلال السنة الحالية.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية إلى 3.2 مليون دينار بالربع الثالث، مُقابل إيرادات تشغيلية بلغت 4 مليون دينار بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو ذانه، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 9.5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 10.9 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 12.5%.