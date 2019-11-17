شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الكثيري القابضة" تُوصي بزيادة رأس مال الشركة بـ 90.4 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة بزيادة رأس المال بقيمة 90.417 مليون ريال، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن عملية التوصية بالزيادة بغرض دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتوفير رأس مال عامل يمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية

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يُذكر أن الشركة قامت، في 14 نوفمبر الجاري، بتعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً للطرح.

هذا وسيتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الكثيري القابضة في السوق الرئيسية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر الجاري بالرمز (3008)، ضمن قطاع المواد الأساسية.