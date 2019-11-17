شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المصروفات التشغيلية يهبط بأرباح "بنك الكويت الدولي" 9% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لبنك الكويت الدولي، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحه بنسبة 9.1% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، إنه حقق صافي ربح بلغ 3.2 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 3.5 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

ويعود التراجع في الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية والمخصصات.

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وجاؤ التراجع بالارباح على الرغم من ارتفاع أرباح البنك التشغيلية إلى 5.4 مليون دينار مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 4.6 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 12.8 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 15.5 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 17.3%.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 51.8 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 49.6 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 4.4%.