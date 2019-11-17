شكرا لقرائتكم خبر عن "بنيان ريت" يُوزع 60 مليون ريال عن الفترة من مايو حتى أكتوبر الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت عن الفترة من 1 مايو إلى 31 اكتوبر 2019، بقيمة إجمالية تبلغ 59.858 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على أساس 162.881 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع تبلغ 0.3675 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 3.675%.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

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وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت عن الفترة من 1 نوفمبر 2018 إلى 30 أبريل 2019، بقيمة إجمالية تبلغ 59.858 مليون ريال، بقيمة ربح موزع تبلغ 0.3675 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 3.675%.

وكشفت نتائج أعمال الصندوق السابقة عن تحقيقه صافي ربح للفترة المُمتدة من الأول من يناير 2019 وحتى 30 يونيو من العام الجاري، بقيمة 32.327 مليون ريال.

هذا وبلغ إجمالي المصاريف والأتعاب لفترة الستة أشهر الأولى من العام 2019 نحو 4.3 مليون ريال.