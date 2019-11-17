عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 25.8% في أغسطس

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن عجز الميزان التجاري تراجع 25.8 بالمئة إلى 3.51 مليار دولار في أغسطس آب.
وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت ثلاثة بالمئة على أساس سنوي إلى 1.97 مليار دولار في أغسطس آب، في حين تراجعت قيمة الواردات 19 بالمئة إلى 5.48 مليار دولار
وبحسب جهاز الإحصاء، تراجعت واردات المنتجات البترولية 33.3 بالمئة والمواد الأولية من الحديد والصلب 18.8 بالمئة والبلاستيك 17.3 بالمئة والقمح 2.9 بالمئة.
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