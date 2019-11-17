"السعودية للكهرباء" تحصد المركز الأول في مسابقة دولية بفكرتين وفرتا أكثر من نصف مليار ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصدت الشركة السعودية للكهرباء المركز الأول مرتين، عن فئتين في المسابقة المنظمة في مؤتمر جمعية الأفكار الإبداعية البريطانية في نسخته الـ 33، المنعقد في مدينة أدنبرة بدولة اسكتلندا.

ونجح المهندس عبدالله شويل والمهندس عامر الغامدي والمهندس جمال الهلالي، من إدارة صيانة الأصول بجدة، في تحقيق المركز الأول عن (فئة الاستدامة) في المسابقة، بفكرتهم التي تقدموا بها لتحديد موقع تهريب كابل زيتي 380 ك. ف، ومعالجته بدلا من استبداله، مما حقق للشركة وفرا ماليا يتجاوز 199 مليون ريال.

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فيما نجح المهندس رامز الضحيك، من إدارة محطة التوليد التاسعة بالرياض، في تحقيق المركز الأول عن (فئة القيمة المالية)، عن فكرته التي تقدم بها للصيانة المطورة M.H.G.P.I للوحدات الغازية نوع GE، مما يحقق وفرا ماليا بـ 55 مليون ريال للمحطة، و305 ملايين في حال تطبيقه على 179 توربينا في محطات التوليد بالشركة.

وقال مدير المحطة التاسعة في الرياض المهندس فهد العتيبي، "من المهم أن ننافس في مثل هذه المحافل الدولية، لأن الأفكار تعرض على نخبة من المحكمين الدوليين الذين يختارون منها الصفوة للفوز بجوائز المؤتمر، والحمد لله أن حلقت أفكار "السعودية للكهرباء" في سماء المحافل الدولية وحققت هذا الإنجاز المهم الذي يضاف إلى سجل إنجازاتها الحافلة".

من جهته قال مدير إدارة صيانة الأصول بجدة المهندس أيمن الشيخ، "حضرنا من جدة إلى أدنبرة للمنافسة في المسابقة بفكرة تقدم للمرة الأولى، وظهرنا بمظهر مشرف - ولله الحمد - يشرف بلدنا المملكة العربية السعودية، ويشرف الشركة السعودية للكهرباء".

الجدير بالذكر أن الشركة حصلت في العام الماضي على التصنيف الذهبي للأفكار الإبداعية من جمعية الأفكار البريطانية IdeasUK، وذلك بعد أن تم تقييم برنامج "إبداع" الخاص بأفكار ومقترحات الموظفين من قبل الجمعية، وفقا للمعايير العلمية والفنية والإنجازات التي حققها البرنامج على مدار السنوات الماضية.