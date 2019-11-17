شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: هيرميس المستشار المالى لصندوق مصر السيادى فى صفقة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولان حكوميان اليوم الأحد إن المجموعة المالية هيرميس اضطلعت بدور المستشار المالي لصندوق مصر السيادي في صفقة إماراتية قيمتها 20 مليار دولار أُبرمت الأسبوع الماضي.

وكانت مصر والإمارات أعلنتا يوم الخميس تأسيس منصة استثمار مشتركة بقيمة 20 مليار دولار وذلك للاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.

وأضاف المسئولان أن مكتب حلمى وحمزة وشركاه (باكير اند ماكينزى) تولى مهام المستشار القانوني في الاتفاق.