شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للقطن: رفع كفاءة العمال على رأس خطة التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس أن رفع كفاءة عمال الشركات الحاليين على رأس الأولويات تزامنا مع مشروع تكوير وتحديث المصانع.

وأضاف مصطفى لـ"الخليج 365" أن الماكينات الجديدة التى سيتم شراؤها سواء من ألمانيا أو ايطاليا، ستقوم الشركات الموردة نفسها بتدريب العاملين عليها، بما يحسن من الإنتاجية والكفاءة والتعامل مع الماكينات الحديثة، وفقا لتوجيهات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.

وأشار إلى أن حقوق العاملين بشركات الغزل والنسيج مصانة، ولن يضار عامل خلال خطة التطوير والتحديث التى تتكلف نحو 21 مليار جنيه .

جدير بالذكر أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، تسعى لتدبير قرض بقيمة 540 مليون يورو من بنكين أوروبيين أحدهما سويسرى والآخر إيطالى، أو من تحالف بنوك مصرية الفترة المقبلة لشراء الآلات الحديثة لشركات الغزل والنسيج والملابس، حيث تم دفع 15% من قيمة الماكينات والباقى 85% سيتم دفعها من القرض والذى سيتم سداده من خلال بيع الأصول غير المستغلة.

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