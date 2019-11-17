شكرا لقرائتكم خبر عن 25.8 % تراجع بالعجز فى الميزان التجارى في أغسطس 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية أغسطس 2019، وبـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى 3.51 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2019، مقابل 4.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 25.8٪.

ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2019، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها "ملابس جاهزة بنسبة 1.1٪، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 1.9%، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 54.5%، فاكهة طازجة بنسبة 23.3٪، بلاط وأدوات صحية بنسبة 31.2٪".

وتراجعت قيمة الصادرات بنسبة 3.0٪، حيـث بلغـت 1.97 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2019، مقابل 2.03 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى تراجع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها "بترول خام بنسبة 18.3٪، وأسمدة بنسبة 21.0٪، منتجات البترول بنسبة 49.8٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 19.8٪".

وفي المقابل، انخفضت قيمـة الواردات بنسبة 19.0٪، حيث بلغـت 5.48 مليار دولار خـلال شهر أغسطس 2019، مقابل 6.76 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع، وأهمها "منتجات البترول بنسبة 33.3٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 18.8%، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 17.3٪، قمح بنسبة 2.9٪"، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها "لحوم بنسبة 33.0٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 6.5٪، أجهزة تليفون للأفراد بنسبة 19.6٪، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 18.4٪".