شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة البلغارية تشيد بإنجازات السياحة المصرية خلال الفترة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر
وأعربت الوزيرة البلغارية على تطلعها إلى زيادة التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة، وتفعيل بنود مذكرة التفاهم التي تم توقعها بين البلدين مؤخرا، فضلا عن الاستفادة من الإصلاحات التى اتخذتها مصر لتحقيق التنمية المستدامة بقطاع السياحة.
وأشارت إلى أن ما يقرب من 9 ملايين سائح زاروا بلغاريا خلال العام الماضي، مشيرة إلى أهمية زيادة التعاون مع مصر والاستفادة من إجراءات التحول الرقمي والإصلاحات المختلفة.
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