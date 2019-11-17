الاقتصاد

وزيرة السياحة البلغارية تشيد بإنجازات السياحة المصرية خلال الفترة الأخيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت نيكولينا انجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية، بما حققت مصر من العديد من الإنجازات والإصلاحات في مجال السياحة خلال الفترة الأخيرة، مشيدة بالدور الذي تقوم به وزيرة السياحة رانيا المشاط.

 

وأعربت الوزيرة البلغارية على تطلعها إلى زيادة التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة، وتفعيل بنود مذكرة التفاهم التي تم توقعها بين البلدين مؤخرا، فضلا عن الاستفادة من الإصلاحات التى اتخذتها مصر لتحقيق التنمية المستدامة بقطاع السياحة.

 

وأشارت إلى أن ما يقرب من 9 ملايين سائح زاروا بلغاريا خلال العام الماضي، مشيرة إلى أهمية زيادة التعاون مع مصر والاستفادة من إجراءات التحول الرقمي والإصلاحات المختلفة.

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