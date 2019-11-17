شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأردنى بالقاهرة يلقى كلمة باجتماع مجلس الأعمال المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى على العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر، كلمة فى الجلسة الافتتاحية، بالدورة ال21 لمجلس الأعمال المصرى الأردنى المشترك، والتى تعقد صباح اليوم الأحد، بمقر جمعية رجال الأعمال بالجيزة، بمشاركة على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، وزير مفوض خالد أنيس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربى، ، عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقارى العربى المصرى.

ويشارك بزيارة وفد رجال الأعمال الأردنيين لمصر، 12 شركة ومنظمة أعمال تعمل فى كافة المجالات ومنها صناعة الخميرة، الطاقة المتجددة، المعدات والسيارات، نظم المدفوعات الإلكترونية، مواد غذائية، مواد تنظيف، تجارة الأجهزة الكهربائية، تملك العقارات التجارية، صناعة المطابخ الخشبية، صناعات كهربائية.