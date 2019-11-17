شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خالد فودة: وفد من شركات السياحة البريطانية يزور شرم الشيخ 4 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن هناك وفد من شركات سياحة بريطانية سيقوم بزيارة شرم الشيخ فى 4 و5 ديسمبر، للاطمئنان على الحالة الأمنية فى المدينة والاستعدادات لبدء توافد السياح الانجليز، لافتا إلى أنه التقى بهم على هامش بورصة لندن للسياحة التى عقدت فى بداية نوفمبر، وتم بحث كافة الأمور المتعلقة بعودة السياحة البريطانية لطبيعتها بعد قرار الحكومة باستئناف الطيران البريطانى لشرم الشيخ.

وأكد فوده، خلال مؤتمر صحفى مشترك عٌقد صباح اليوم لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ونظيرتها البلغارية، أن شرم الشيخ تمتلك مقومات سياحية كبيرة تمكنها من تبؤ مكانة سياحية عالمية، لافتا إلى تميزها بمناطق فريدة للسياحة الصحية بشكل خاص.

وأشار فودة إلى أهمية التعاون بين مصر وبلغاريا فى مجال السياحة الصحية حيث تتميز بلغاريا بشهرتها فى هذا المجال، لافتا إلى مدينة شرم الشيخ سوف تستضيف فى مارس المقبل 2020 مؤتمر عالمى للسياحة الصحية داعيا الوزيرة البلغارية والوفد المرافق لحضور المؤتمر، والاستفادة من التجربة البلغارية.

كما طلب فودة بتدشين توأمة بين شرم الشيخ وأحدى المدن البلغارية السياحية، لتنشيط السياحة والتعريف بمقومات المدينة، منوها إلى أن شرم الشيخ لديها اتفاقيات توأمة مع 15 مدينة حول العالم.

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ودعا محافظ جنوب سيناء الوزيرة البلغارية والوفد المرافق لها لزيارة شرم الشيخ ومدينة سانت كاترين للتعرف على معالمهما الفريدة، خاصة سانت كارتين التى تعد أحدى معالم التسامح الدينى.

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لقاء صباح اليوم الأحد مع وزيرة السياحة البلغارية، والوفد المرافق لها، للعمل على تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانين، حيث سيتم مناقشة سبل الترويج السياحى لمصر داخل بلغاريا لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة، وتعريف الشعب البلغارى بها.

كما سيتم مناقشة سبل تفعيل بنود مذكرة التفاهم التى تم توقعيها فى مايو الماضى، للتعاون بين وزارتى السياحة المصرية والبلغارية بهدف تعزيز التعاون فى مجال السياحة، والتي من بينها التعاون في تطوير منتجات سياحية مشتركة في مجالات السياحة الثقافية والشاطئية، وسياحة المهرجانات، وسياحة الطعام (الطهي) وغيرها من الأنماط السياحية.