شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أكبر طبق من أكلة "بيلا" الشهيرة في إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى أكلة البيلا بشهرة واسعة لدى السياح في إسبانيا، حيث يعد الطبق المفضل لدى البعض منهم في العديد من المطاعم الإسبانية، وهي عبارة عن أرز يتم تحضيره بعدة طرق سواء بخلطة بأنواع السمك المختلفة أو الدجاج أو اللحوم أو أعشاب البحر أو الخضراوات وهى قريبة "الباقية" فى مصر.



بيلا مخلوطة بالسمك

وخلال فعاليات بطولة العالم للدراجات النارية GP moto 2019 المقامة في فالنسيا الإسبانية، قدم خلال حفل عشاء أكبر صينية للبايلا تعادل 6 صوانى ذات الحجم المتوسط والتى لاقت استحسان الحضور الذين تباروا في التقاط الصور للاكلة الشهيرة.

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الحضور يلتقط صور مع البيلا

ويمكن إن تقدم البيلا بأنواع سمك مختلفة، أو خلط الأرز بالسمك والدجاج، أو باللحم، بحسب الطلب، ووفقا لبعض روايات يرجع تاريخ البيلا إلى العصور الأندلسية وإنه قد يرجع تاريخ الطبق للخلافة الإسلامية الأندلسية، حيث كان أمراء الأندلس، عندما ينتهون من أكل الطعام يعطون ما تبقى منه للفقراء من أهل الأندلس، وكان الأرز يختلط بالسمك أو الدجاج أو اللحم، وتسمى هذه الأكلة باللغة العربية "باقية".

وفى رواية أخرى فإن طبق البايلا استمد اسمه من اللغة العربية وتحديدا كلمة "بقية" أثناء الحكم الإسلامى كما كان يتم استعمال الأرز الذى يكثر فى إقليم "بالنسية" وكانت تحت الحكم الإسلامى.