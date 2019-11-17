شاهد.. أكبر طبق من أكلة "بيلا" الشهيرة في إسبانيا

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بيلا مخلوطة بالسمك
وخلال فعاليات بطولة العالم للدراجات النارية GP moto 2019 المقامة في فالنسيا الإسبانية، قدم خلال حفل عشاء أكبر صينية للبايلا تعادل 6 صوانى ذات الحجم المتوسط والتى لاقت استحسان الحضور الذين تباروا في التقاط الصور للاكلة الشهيرة.
الحضور يلتقط صور مع البيلا
ويمكن إن تقدم البيلا بأنواع سمك مختلفة، أو خلط الأرز بالسمك والدجاج، أو باللحم، بحسب الطلب، ووفقا لبعض روايات يرجع تاريخ البيلا إلى العصور الأندلسية وإنه قد يرجع تاريخ الطبق للخلافة الإسلامية الأندلسية، حيث كان أمراء الأندلس، عندما ينتهون من أكل الطعام يعطون ما تبقى منه للفقراء من أهل الأندلس، وكان الأرز يختلط بالسمك أو الدجاج أو اللحم، وتسمى هذه الأكلة باللغة العربية "باقية".
وفى رواية أخرى فإن طبق البايلا استمد اسمه من اللغة العربية وتحديدا كلمة "بقية" أثناء الحكم الإسلامى كما كان يتم استعمال الأرز الذى يكثر فى إقليم "بالنسية" وكانت تحت الحكم الإسلامى.
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