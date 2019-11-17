شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة السياحة: حققنا انجازات العام الماضى بسبب تعاون القطاع الحكومى والخاص والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا مع نظيرتها البلغارية نيكولينا انجلكوفا والتى تقوم بزيارة لمصر علي رأس وفد رفيع المستوى من بلغاريا، أن الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص تسعي لتنويع المصادر من البلدان التي يأتي منها سياحة، لافتة إلى أن مصر حققت انجازات فى قطاع السياحة العام الماضى، مؤكدة أن تلك الانجازات جاءت نتيجة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن سعادتها بفتح الباب لتكوين علاقات مميزة مع تلك البلدان، وأشارت المشاط إلي أن مصر تمتلك عيون طبيعية رائعة ومدن سياحية جذابة، مشيرة إلي أن هناك علاقات اقتصادية وزيارات ثنائية بين مصر وبلغاريا.
وجاء ذلك بحضور أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير بدر عبد العاطي وممثلي القطاع الخاص.
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