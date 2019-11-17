شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 14572 نقطة، مدفوعا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، إعمار مصر، الحديد والصلب المصرية،المصرية للاتصالات، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2104 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 17393 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 5440 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل مستوى 545 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1445 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 474.7 نقطة.
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