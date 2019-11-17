شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين: الجمارك أبرز مشاكلنا فى التبادل التجارى مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمدى الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورئيس مجلس الأعمال الأردنى المصرى، إن المشاكل الجمركية هى أبرز المشاكل فى العلاقات التجارية بين مصر والأردن، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال سبق أن اقترح تزويد ميناء نويبع-القريب من الأردن- بأجهزة فحص لسرعة فحص سواء الصادرات الأردنية أو المصرية لتسريع عملية التصدير، إلا أنه لم يتم الاستجابة لهذا المقترح.

وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، بالدورة ال21 لمجلس الأعمال المصرى الأردنى المشترك، والتى تعقد صباح اليوم الأحد، بمقر جمعية رجال الأعمال بالجيزة، بمشاركة على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، وزير مفوض خالد أنيس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربى، السفير على العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر، عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقارى العربى المصرى.

وأكد الطباع، أن هناك تطورا فى العلاقات المصرية الأردنية سواء على مستوى القيادات السياسية، إذ التقا الرئيسان أكثر من مرة، كما أن هناك تطور على مستوى العلاقات التجارية، إذ يعد مجلس الأعمال المشترك أقدم مجلس أعمال عربى حيث تم إنشائه منذ 34 عاما، وتبلغ حجم الاستثمارات الأردنية فى مصر 600 مليون دولار من خلال 1177 شركة.

وأشار الطباع، إلى أنه مثلما هناك تطور اقتصادى فى مصر، هناك أيضا تحفيز للاستثمار فى الأردن، إذ يجتمع الملك مع رجال الأعمال أسبوعيا لوضع خطة لتحفيز الاستثمار، وهذه فرصة لرجال الأعمال المصريين لزيادة استثماراتهم فى مصر.

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ومن جانبه قال عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقارى العربى المصرى، إن البنك مستعد لتمويل مشروعات التبادل التجاري بين مصر والأردن، خاصة مع تطور محفظة الائتمان بالبنك سواء فى الأردن والتى وصلت إلى 500 مليون دولار، أو فى مصر والتى تضاعفت من 5 إلى 15 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفرص المتاحة للمستثمرين الأردنيين فى مصر، خاصة مع وجود مبادرات لتحفيز وتشجيع الاستثمار في البلدين.

ويشارك بزيارة وفد رجال الأعمال الأردنيين لمصر، 12 شركة ومنظمة أعمال تعمل فى كافة المجالات ومنها صناعة الخميرة، الطاقة المتجددة، المعدات والسيارات، نظم المدفوعات الإلكترونية، مواد غذائية، مواد تنظيف، تجارة الأجهزة الكهربائية، تملك العقارات التجارية، صناعة المطابخ الخشبية، صناعات كهربائية.