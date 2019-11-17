شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التمثيل التجارى: 663 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، إنه رغم التطور فى العلاقات التجارية بين مصر والأردن، والتى بلغت 663 مليون دولار بين البلدين عام 2018 بنسبة نمو 17% عن عام 2017، واحتلال الأردن المركز الـ23 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر من خلال 1177 شركة تعمل فى قطاعات الصناعة والخدمات والتمويل، إلا أنها لا تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومجتمع الأعمال وحده هو القادر على زيادة التبادل التجاري والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، بالدورة ال21 لمجلس الأعمال المصرى الأردنى المشترك، والتى تعقد صباح اليوم الأحد، بمقر جمعية رجال الأعمال بالجيزة، بمشاركة على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حمدى الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورئيس مجلس الأعمال الأردنى المصرى، وزير مفوض خالد أنيس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربى، السفير على العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر، عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقارى العربى المصرى.

وأشار عنتر، إلى جهود الحكومة المصرية فى تهيئة مناخ الاستثمار، وتوافر العديد من المزايا للمستثمرين منها تحديث بنية التشريعات، وتوافر الأيدى العاملة المدربة، وارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية الكوميسا، الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى اشتراك مصر والأردن فى اتفاقيتين للتجارة الحرة وهما أغادير، والتى يصل حجم تداولها إلى 1.185 مليار دولار سنويا، الجافتا.

وذكر عنتر، أن هناك معوقات تواجه اتفاقيات التجارة الحرة العربية وهى ارتفاع تكلفة النقل، التشابه فى الصناعات بين الدول، البيروقراطية فى انتقال السلع من خلال التشكيك فردى المنشأ التراكمى.

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فيما بدأ وزير مفوض خالد أنيس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربى، كلمته بتهنئة الأردن على استعادة أراضيها من الاحتلال الإسرائيلى، ثم استعرض تطور العلاقات السياسية بين مصر والأردن.

ويشارك بزيارة وفد رجال الأعمال الأردنيين لمصر، 12 شركة ومنظمة أعمال تعمل فى كافة المجالات ومنها صناعة الخميرة، الطاقة المتجددة، المعدات والسيارات، نظم المدفوعات الإلكترونية، مواد غذائية، مواد تنظيف، تجارة الأجهزة الكهربائية، تملك العقارات التجارية، صناعة المطابخ الخشبية، صناعات كهربائية.