شكرا لقرائتكم خبر عن 416 ألف جنيه تكاليف علاج على نفقة الدولة بالخارج في سبتمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تكاليف العلاج على نفقة الدولة بالخارج ارتفاعا كبيرا خلال شهر سبتمبر من الماضي 2019، حيث بلغت إجمالي التكاليف نحو 416 ألف جنيه، مقابل 91 ألف جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018.

ورصد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع طفيف في إجمالي قيمة العلاج على نفقة الدولة بالداخل لتصل إلى 868.7 مليون جنيه في سبتمبر الماضي، مقابل 930 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق له.

ويقدر إجمالي المبالغ المخصصة لقطاع الصحة في موازنة العام المالي الحالي 2019/2020 بنحو 73 مليار جنيها بزيادة تصل إلى 11 مليار جنيه عن العام المالي السابق، موزعة بين عدة بنود، حيث خصصت 35 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و19 مليار جنيه لديوان الوزارة، بالإضافة إلى دعم مخصص لبند الأدوية وألبان الأطفال بمبلغ مليار و500 مليون، ثم نصيب مديريات الشئون الصحية بمبلغ 27 مليار جنيه، إلى جانب نفقات الصيانة بواقع 352 مليون.

وحصل بند أغذية العاملين على 305 مليون جنيه، وبند الوقود والزيوت 45 مليونا، والإقامة بالجهات النائية 35 مليون جنيه، فضلا عن مخصصات المالية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة 6 مليار و622 مليون، وحصلت البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات على 2 مليار و96 مليونا، والمخصص لهيئة التأمين الصحى بلغ 23 مليار جنيه، بزيادة 6 مليارات عن العام المالى السابق.