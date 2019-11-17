خطوة بخطوة.. اعرف كيف يتم الاكتتاب فى أسهم شركة أرامكو؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدء شركة أرامكو السعودية اليوم الخطوات الأولي لبدء عملية الاكتتاب والتى تسعى من خلاله لجمع ما يصل إلى نحو 25.6 مليار دولار من خلال بيع 1.5% من الأسهم والذي سيكون أكبر طرح عام أولى فى العالم، وفيما يلي خطوات عملية الاكتتاب للمكتتبين والمؤسسات في أسهم الشركة والتي كانت كالتالي:
1-أن يكون لديك حساب نشط لدى إحدى الجهات المستلمة لاكتتاب الأفراد.
2- التوجه لاحد الجهات المستلمة للاكتتاب وهي بنوك " الأهلي، الإنماء، العربي الوطني، ساب، السعودي الفرنسي، الرياض، الجزيرة، البلاد، الراجحي، سامبا، السعودي للاستثمار ن جي آي بي كابيتا".
3- يتم التقدم بطلب الاكتتاب من خلال البنك أو موقع البنك الالكتروني أو التليفون المحمول علما بأن الاكتتاب هو عند الحد الأعلى من نطاق التسعير.
4- لا يوجد حد أعلى للأسهم التي يمكن أن يتم الاكتتاب بها.
5- فى حال تم تسعير السهم بأقل من الحد الأعلى، سيتم استلام الفرق بين ما تم دفعة وسعر السهم.
6- يستطيع المواطن السعودي الاكتتاب عن أسرته بالكامل بما فيهم الأطفال.
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