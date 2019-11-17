شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتتب فى أسهم شركة "أرامكو" فى 9 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم أولى خطوات اكتتاب الأفراد والشركات والمؤسسات في طرح أرامكو بالسوق السعودي، وهو يعتبر أكبر طرح لأسهم شركة واحدة في العالم ، ويتساءل الكثيرون عن كيفية المشاركة في هذا الاكتتاب سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات أو المؤسسات..”الخليج 365” ينشر الخطوات الواجب اتباعها للمشاركة في هذا الاكتتاب:

1 – أولا لابد من أن يكون صاحب الرغبة في المشاركة في الاكتتاب يملك حسابا جاريا مفعلا في أي من البنوك المشاركة فى طرح أسهم أرامكو، وعددها 13 بنكا في المملكة.

2- يجب الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالطرح الأولي، وكيفية التقدم بطلب الاكتتاب مباشرة عبر البنك الذي تتعامل معه ويمكن معرفة ذلك بوضوح من سواء بالإطلاع على نشرة الاكتتاب التي أصدرتها الشركة أو زيارة الموقع الإلكتروني ipo.saudiaramco.com المخصص لطرح أسهم شركة أرامكو.

3- حدد المبلغ الذي ترغب باستثماره على أساس الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد، والنطاق السعري هو قيمة الحد الأدنى والحد الأعلى لسعر السهم الواحد ضمن الطرح الأولي، وتم الإعلان عنه اليوم الأحد، ولن يتعدى سعر الأسهم النطاق المحدد في نهاية فترة الاكتتاب، في حال كان السعر أقل فيمكن استرداد الفائض أو شراء المزيد من الأسهم.

4 يتم - تخصيص الأسهم المطروحة ويحدد المستوى الإجمالي للطلب ما إذا كان المستثمر سيحصل على كامل الأسهم التي حددها في طلب الاكتتاب أم لا، وفي حالة لم يحصل المستثمر على إجمالي الأسهم التي طلبها ، سوف يتم إعادة فائض أموال الاكتتاب له دون خصم أو استقطاعات.

5 - بعد ذلك يتم إدراج وتداول الأسهم بالسوق ويمكن لكل مستثمر سواء فرد أو شركة أو مؤسسة مراقبة سعر سهم أرامكو السعودية بمجرد بدء عملية التداول، على شاشة التداول الخاصة.

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6- بحسب نشرة الإصدار، ستبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة - الشركات والمؤسسات - في 17 نوفمبر الجاري، وتنتهي في 4 ديسمبر المقبل، بينما تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة - الأفراد 17 نوفمبر، وتنتهي في 28 نوفمبر، ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال، بدون قيمة اسمية، وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائية للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 ديسمبر المقبل.

7- سيتم رد فائض الاكتتاب -إن وجد - في موعد أقصاه 12 ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد عدد الأسهم المطروحة وسعر الاكتتاب النهائي بعد فترة بناء سجل الأوامر.

8- يحق لجميع المواطنين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، الاكتتاب على الأسهم، إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المستلمة، يحق للسعوديين الاكتتاب في أرامكو بما في ذلك المرأة المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، كما يحق للخليجيين شرط أن يكون لديهم حساب لدى أحد البنوك المستلمة،وكذلك المقيمين في المملكة شرط أن يكون لديهم أيضا حساب لدى أحد البنوك المستلمة.

9- البنوك المدرجة على موقع الشركة الإلكتروني هي فقط التي يمكنها تلقي طلبات الشراء، وجاءت قائمة تلك البنوك كالتالي: البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي البريطاني، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي.