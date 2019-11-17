شكرا لقرائتكم خبر عن دولمن للتطوير العقارى تحتل موقع الصدارة فى مجال المشروعات التجارية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ـ عبدالعظيم خليل: تواجدنا فى أول منطقة سكنية بالعاصمة الإدارية نقطة تميز لمشروعاتنا ونبحث عددا من الفرص الاستثمارية وتعزيز محفظة الأراضى التجارية أعلنت شركة دولمن للتطوير العقارى عن امتلاكها لعدد 3 قطع أراض للأغراض التجارية فى الحى السكنى الثالث فى العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة استثمارية تجاوز المليار جنيه، ويأتى هذا ضمن الخطة الاستراتيجية التى تتبناها وتنفذها الشركة لتعزيز محفظة أراضيها التجارية لامتلاك المزيد من الأراضى خلال الفترة المقبلة، وتتميز الأراضى التجارية التى تمتلكها الشركة بمواصفات استراتيجية تجعلها قادرة على تلبية متطلبات عملائها فى اقتناء أصول مدرة قادرة على تحقيق عوائد مالية عالية عبر الاستثمار أو التأجير من حيث افتتاح مشروعات أو عبر عوائد التأجير للمحلات التجارية والإدارية التى توفرها مشروعات دولمن فى العاصمة الإدارية.

صرح عبدالعظيم خليل رئيس مجلس إدارة شركة دولمن للتطوير العقارى، بأن الشركة أطلقت باكورة مشروعاتها وهو مشروع THE PIER بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يعد أول مول تجارى ترفيهى فى قلب حى R3، وحرصت الشركة على توفير كل مقومات النجاح فى هذا المشروع من حيث تعدد الأنشطة التجارية وهايبر ماركت أولاد رجب الذى تم التعاقد معه على الدور الأرضى، ومجمع الكافيهات والمطاعم حيث سيخدم 25400 وحدة سكنية بكثافة تزيد عن 100 ألف نسمة، فضلا عن أنه أول حى سكنى فى العاصمة تم إنشاؤه بالفعل وتسليمه خلال الأشهر القادمة، ليصبح أول منطقة مأهولة بالسكان فى العاصمة، يتوفر به العديد من الخدمات، منها وجود أكبر مدينة رياضية أولمبية والواحة الخضراء على امتداد النهر الأخضر ومكتبة مركزية ومناطق تجارية مختلفة وهايبر ماركت والجامعات الكندية ومدارس ومستشفيات، بالإضافة إلى نادى على مساحه 14 فدانا.

وأشار خليل إلى أن الشركة تسعى إلى تقديم مشروعات ذات قيمة حقيقية ومواكبة للتطورات العقارية التى تطرأ بشكل مستمر على هذا القطاع، مما يجعل مشروعاتها ذات ريادة فى السوق وتضيف قيمة وعائد على الاستثمار بما يخدم عملاء الشركة، ويحقق لهم النجاح فى الاستثمار، لذا كان اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كنواة لمشروعات دولمن الثلاثة هو الاختيار المناسب، فضلا عن الاختيار المتميز لمنطقة R3 والتى تعد المنطقة الأكثر تميزا من حيث سرعة وقرب جاهزيتها للسكن، بالإضافة إلى أن العاصمة الإدارية تعد أقوى استثمار عقارى موجود الآن ومستقبلا.

وتبلغ إجمالى استثمارات الشركة نحو مليار جنيه، وتخطط الشركة للانتهاء من هذا المشروع فى عام 2022 على أقصى تقدير، حيث إن العمل فى المشروع يتم وفقا للمعدلات المستهدفة دون توقف.

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أكد عبدالعظيم خليل، على أن مؤشرات البيع فى مشروع ذا بيير مول تمشى بوتيرة متصاعدة، لافتًا إلى أن هايبر ماركت شهير (أولاد رجب) تعاقد على امتلاك الدور الأرضى بالكامل ضمن خطة لتوطين علامات تجارية عالمية.

مشيرا إلى أن الشركة تقدم برامج سداد مرنة ومتنوعة لتلبية كافة احتياجات معظم الشرائح المستهدفة كل وفق ملاءته المالية وقدرته على السداد، لافتا إلى أن مدة السداد تصل إلى 10 سنوات ضمن مجموعة من الحلول المالية التى تساعد العميل على تحقيق أكبر عائد ربح باقتناء وحدة تجارية أو إدارية فى العاصمة الإدارية الجديدة.