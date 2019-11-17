شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البضائع والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% خاسرة 11.03 نقطة، لتصل إلى مستوى 10352.17 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 11.6 مليون سهم بقيمة 20 مليون ريال قطرى عبر 711 صفقة، وارتفع 17 سهما، وانخفض 15 سهما، واستقر 5 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.23%، تلاه قطاعى البنوك والخدمات المالية، والصناعات بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.92%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.50%.