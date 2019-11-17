شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البضائع والبنوك والان مع تفاصيل الخبر
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 11.6 مليون سهم بقيمة 20 مليون ريال قطرى عبر 711 صفقة، وارتفع 17 سهما، وانخفض 15 سهما، واستقر 5 أسهم.
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.23%، تلاه قطاعى البنوك والخدمات المالية، والصناعات بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.92%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.50%.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البضائع والبنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.