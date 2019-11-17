شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية رجال الأعمال لنظرائه الأردنيين: مصر تطورت كثيرا بمجال البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأردنى، أن مصر تطورت كثيرا فى مجال البنية التحتية والاستثمار خلال الخمس سنوات الماضية، داعيا رجال الأعمال الأردنيين إلى استغلال هذا التطور فى ضخ المزيد من الاستثمارات الأردنية فى مصر.

كما دعا رجال الأعمال الأردنيين المستثمرين في مصر إلى الانضمام للجمعية، لكى يكون لهم كيان يعبر عن اتجاهاتهم، خاصة مع وجود مجلس أعمال مشترك مهتمه تسهيل كافة مشاكل المستثمرين الأردنيين.

وجاء ذلك خلال كلمته الترحيبية بالدورة ال21 لمجلس الأعمال المصرى الأردنى المشترك، والتى تعقد صباح اليوم الأحد، بمقر جمعية رجال الأعمال بالجيزة، بمشاركة حمدى الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورئيس مجلس الأعمال الأردنى المصرى، أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، وزير مفوض خالد أنيس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربى، السفير على العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر.

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وحكى "عيسى"، عن سؤال أحد المشاركين بوفد رجال الأعمال الأردنيين له، قبل انعقاد الاجتماع، عن الأسباب التى تدعوه للاستثمار فى مصر، وما هى التطورات التى حدثت فى مصر خلال آخر 5 سنوات، ورد "عيسى"، :" لو سئلت نفس السؤال عام 2014، كانت ستكون إجابتى هو أنت مجنون للاستثمار فى مصر فى ظل عدم وجود آمان، ووجود سعرين للعملة كنت ستخسرك نصف قيمة أموالك لو وضعتها فى البنوك، بالإضافة إلى عدم وجود أراضى صناعية، وموانئ وطرق متهالكة لا تستطع معها تصدير منتجاتك".

وأضاف: "أما حاليا فمصر خلال الخمس سنوات الماضية تطورت كثيرا فى مجال البنية التحتية والأساسية للاستثمار، ورغم ذلك مازالت هناك مشاكل تواجه المستثمرين مثل البيروقراطية إلا أن الاستثمار بدأ يتحرك، حيث أن الاستثمارات الحالية آمنة ووجود سعر موحد للعملة وتوافر بنية تحتية وموانئ"، متابعا : "نريد دائما فى جمعية رجال الأعمال تنقية مجتمع الأعمال لخدمة الاقتصاد المصرى عن طريق القطاع الخاص، وسنظل على ذلك".

ويشارك بزيارة وفد رجال الأعمال الأردنيين لمصر، 12 شركة ومنظمة أعمال تعمل فى كافة المجالات ومنها صناعة الخميرة، الطاقة المتجددة، المعدات والسيارات، نظم المدفوعات الإلكترونية، مواد غذائية، مواد تنظيف، تجارة الأجهزة الكهربائية، تملك العقارات التجارية، صناعة المطابخ الخشبية، صناعات كهربائية.