شكرا لقرائتكم خبر عن مليار جنيه زيادة فى إيداعات صندوق التوفير فى يونيو الماضى وتراجع المسحوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت قيمة الإيداعات في صندوق التوفير التابع للبريد المصري، ارتفاعا ملحوظا خلال شهر يونيو من العام المالي 2018/2019، حيث سجل إجمالي الإيداعات نحو 7.1 مليار جنيه، مقابل 6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام المالي السابق له 2017/2018، وذلك بزيادة بلغت نحو 1.1 مليار جنيه.

وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ارتفاع إيداعات المواطنين صاحبه تراجع طفيف في قيمة المسحوبات من صندوق التوفير خلال نفس الفترة المذكورة "يونيو 18/19، حيث بلغت المسحوبات نحو 5.5 مليار جنيه، مقابل 5.9 مليار جنيه خلال يونيو 17/18، بتراجع بلغ نحو 400 مليون جنيه.

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وفي سياق آخر، ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالعملة المحلية خلال يوليو 18/19، حيث سجلت نحو تريليون و275 مليار جنيه، مقابل تريليون و75 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام المالي السابق له 17/18، بزيادة بلغت نحو 200 مليار جنيه.

وحاز القطاع غير الحكومي على الحصة الأكبر من التسهيلات، وبلغت نحو تريليون و43 مليار جنيه في يوليو 18/19، مقابل 851 مليار جنيه، يليه القطاع الخاص وحاز على 572 مليار جنيه في يوليو 18/19، مقابل 460 مليار جنيه في نفس الشهر من العام المالي 17/18، واستحوذ القطاع العائلي على 344 مليار جنيه مقابل 273 مليار جنيه في نفس الفترة.