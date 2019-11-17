شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تحدد النطاق السعرى للطرح الأولى لأسهمها..واليوم بدء تلقى الأوامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أرامكو السعودية،عن تحديدها النطاق السعري للطرح الأولي لأسهم الشركة ما بين 30 و32 ريالا سعوديا، وهو ما بين 8 و 8.53 دولار للسهم الواحد، كما سيتم الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها يوم الخامس من ديسمبر المقبل وذلك بحسب الموقع الإلكتروني للشركة .

وأضاف الموقع الالكتروني لشركة أرامكو، أن سعر الطرح النهائي سيحدد في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيبلغ سعر الاكتتاب للمكتتبين الأفراد 32 ريالا سعوديا وهو ما يعادل الحد الأعلى للنطاق السعرى، حيث ستطرح شركة أرامكو 1.5% من إجمالي أسهمها .

وذكر الموقع الالكتروني للشركة، أنه في حال بلغ سعر الطرح النهائي أقل من الحد الأعلى للطرح، أي 8.53 دولارا للسهم الواحد، فسيتوفر للمكتتبين الأفراد خياران فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي.

واليوم أصدرت البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية، نشرة إرشادات أوضحت فيها أنه من المقرر بدء فترة بناء سجل الأوامر للطرح اعتباراً من اليوم وحتى 4 ديسمبر القادم، وعليه سيكون اكتتاب الأفراد بناءً على النطاق السعري كما سينتهي الاكتتاب يوم 28 من شهر نوفمبر جاري.