شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار اللحوم اليوم.. تبدأ من 110 جنيهات.. والضأن 125 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 17-11-2019 استقرار فى محلات الجزارة القاهرة الكبرى استقرارا لمعظم الأصناف.

استقر سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 150جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

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كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.