شكرا لقرائتكم خبر عن نمو ودائع البنوك بالأردن 3.4% فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أرقام البنك المركزى الأردنى اليوم الأحد، نمو إجمالى ودائع البنوك فى الأشهر التسعة الأولى من العام 3.4 بالمئة إلى 35.015 مليار دينار (49.3 مليار دولار) مقارنة مع نهاية 2018. كانت ودائع البنوك الأردنية نحو 33.84 مليار دينار فى نهاية العام الماضى.

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