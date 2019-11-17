شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزارة السياحة تبدأ التشغيل الفعلى لبوابة العمرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق رسميا اليوم الأحد بوابة العمرة المصرية، والتى تعد المنصة الإلكترونية المصرية والوحيدة لتنظيم رحلات العمرة، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن، كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والتى أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1782 لسنه 2019 بإنشائها.

وأوضحت الوزارة، الخطوات التى يتبعها المواطن عبر البوابة للتمكن من أداء العمرة، حيث تأتى أول خطوة بالدخول على بوابة العمرة المصرية للتأكد من أن شركة السياحة التى ستحجز معها مسجلة، ثم التأكد من تفاصيل رحلتك عن طريق إدخال بياناتك على البوابة، والتأكد من وجود البرنامج الذى تعاقدت عليه مع الشركة بالسعر وتوقيتات السفر ووسائل النقل وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية، واسم المشرف المرافق لك فى الرحلة، ثم الحصول على الباركود الخاص بك من شركة السياحة قبل ميعاد السفر، والذى سيمكنك من السفر عبر أى منفذ وأنت مطمئن.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية بوابة العمرة المصرية، حيث أن ميكنة إجراءات العمرة من خلال هذه البوابة سوف يحقق الإشراف والمتابعة الدقیقة لمواسم العمرة، وتقدیم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها، وذلك عن طريق تیسیر الإجراءات التنفیذیة والتسهيل على المواطن المصري، كما انها خطوة هامة للحفاظ على حقوق المعتمر المصري، وحقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة خدمات العمرة بالمملكة العربیة السعودی.

وأشارت إلى أن التطور التكنولوجى يعد الآن عنصرا هاما فى كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرةً إلى حرص الدولة على مواكبة هذا التطور في قطاع السياحة وهو ما يتسق مع محور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة والخاص بالحج والعمرة والذى يهدف إلى الإشراف والمتابعة الدقيقة لموسم الحج والعمرة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحه؛ ويتضمن عدة إجراءات تنفيذية وهى إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة مع إطلاق صلاحيات لها تسمح بمرونة اتخاذ القرار وهو ما تم بالفعل، والإجراء الثانى وهو التنسيق لميكنة إجراءات الحج والعمرة بمصر لتتواكب مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية.