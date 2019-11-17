شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز ١٥ مايو: تطوير الجزيرة الوسطى بطول 3 كم بالمدخل الشمالى بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأنه تم إعادة هيكلة وتطوير الجزيرة الوسطي الممتدة من المدخل الشمالي للمدينة بطول 3 كم داخل المدينة (جزيرة الترام سابقا) لتصبح واجهة حضارية مميزة ومحوراً للتنمية وجذب الاستثمار بالمدينة.

وأضاف المهندس السيد همام: يأتي ذلك في ضوء الموقع المتميز لمدينة 15 مايو، وزيادة عوامل فرص الاستثمارات الواعدة بها، وخاصة مع بداية استكمال تطوير ورفع كفاءة المجاورات من (1 : 24)، وتطوير عدة طرق ومحاور رئيسية بالمدينة، وكذا الالتزام بخطة تنمية وتطوير المدن العمرانية الجديدة ورفع كفاءتها وتحسين الوجه العمراني لمدن الجيل الأول.