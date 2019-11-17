شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: السعودية وضعت تقييما لأرامكو يتراوح بين 1.6 و1.7 تريليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن السعودية وضعت تقييما أوليا لشركة أرامكو يتراوح ما بين 1.6 إلى 1.71 تريليون دولار.

وفى نشرة محدثة اليوم، الأحد، قالت أرامكو إنها تسعى لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار من خلال بيع 1.5% من الأسهم، فيما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولى فى العالم.

Advertisements

وأشارت الوكالة الامريكية، إلى أن السعودية كان تسحب كل العراقيل لضمان نجاح الاكتتاب العام لأرامكو، والذى يعد جزءا أساسيا لخطط ولى العهد السعودى محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد.. فتم خفض سعر الضريبة للشركة العملاقة وتعد بتوزيع أرباح ضخمة. كما تفاوضت المملكة على التزامات من العائلات الأكثر ثراء للاستثمار فى الطرح.

وسيتم تحويل عائدات البيع على صندوق الثروة السيادية، الذى يقوم بعدد من الاستثمارات الجريئة، حيث تم استثمار 45 مليار دولار فى صندوق الرؤية التابع لشركة سوفت بانك البابانية، والحصول على أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار من أوبر تكنولوجيز، إلى جانب خطط لمدينة مستقبلية بقيمة 500 مليار دولار.

وأوضحت بلومبرج أنه من بين 16 بنكا قدموا تقييما، فإن التقييمات تراوحت من 1.1 تريليون دولار وحتى 2.5 تريليون دولار، وهو الرقم الذى سيراه حتى الأمير محد بن سلمان نفسه متفائلا. وكانت نقطة الوسط هى 1.75 تريليون دولار، حسبما قال أشخاص مطلعون على البحث.