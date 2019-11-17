شكرا لقرائتكم خبر عن حديد عز تبيع حصتها فى شركة الصلب لصالح "عز الدخيلة" مقابل 356 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة حديد عز، عن تنفيذ عملية بيع خارج المقصورة بالبورصة المصرية، لأسهمها فى شركة العز لصناعة الصلب المسطح إلى شركة عز الدخيلة للحديد والصلب-الإسكندرية، شركة تابعة، وبلغت عدد الأسهم المباعة 35.3 مليون سهم بسعر 10.09 دولار للسهم الواحد، بقيمة إجمالية 356.1 مليون دولار، وذلك فى إطار إعادة الهيكلة التى سبق وأن أعلنت عنها الشركة.

وكانت شركة حديد عز، أعلنت عن موافقة مجلس إدارة الشركة على استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على 35.29 مليون سهم من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح المملوكة لحديد عز، على أساس القيمة العادلة لسهم العز لصناعة الصلب المسطح المقدرة بقيمة 10.09 دولار للسهم الواحد، مقابل أرصدة دائنة تستخدم للاكتتاب فى زيادة رأسمال العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، على أساس القيمة العادلة للسهم البالغة 1176.85 جنيه للسهم، وذلك بواقع 100 جنيه للسهم قيمة أسمية مضافاً إليها 1076.85 جنيه للسهم علاوة إصدار) ودون مصاريف إصدار.

وأضافت الشركة، فى بيان سابق للبورصة المصرية، أنه تم الموافقة على سداد قيمة أسهم شركة مصانع العز للدرفلة المملوكة لشركة حديد عز، والتى سوف يتم الاستحواذ عليها من شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية من خلال أرصدة دائنة تستخدم للاكتتاب فى زيادة رأسمال شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية.