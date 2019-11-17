شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد..وعيار 21 بـ660 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019، استقرارا ملحوظا قياسا على الأسعار أمس، إذ بلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر660 جنيها للجرام.



أسعار الذهب فى مصر: أسعار الذهب فى مصر:

عيار 18 سجل 565 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 660 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 754 جنيها.

الجنيه الذهب 5280جنيها.

أوقية الذهب 1468 دولارا.

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أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.



​أسعار الذهب فى مصر ​أسعار الذهب فى مصر

وهناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.