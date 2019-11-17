شكرا لقرائتكم خبر عن جهازا القاهرة الجديدة والعبور ينظمان زيارات ميدانية للمبانى الشاهقة بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم إطلاق مبادرة بالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، لتنفيذ عدة زيارات ميدانية للمهندسين والعاملين بأجهزة المدينتين لمواقع مشروعات المباني شاهقة الارتفاع (الأبراج)، والتي يتم تنفيذها في بعض المدن الجديدة.

وقال المهندس أحمد عمران: يأتي ذلك بغرض زيادة الخبرات لدى صغار المهندسين والعاملين، وكذا التعرف على محاور التنمية المستدامة، ولرفع الروح المعنوية لفرق العمل، موضحاً أنه تم تكليف المهندسة ناهد عبدالعزيز، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بتنظيم سلسلة من الزيارات لشباب المهندسين والعاملين بالمدينتين لمواقع تنفيذ الأبراج بالمدن الجديدة، كما تم زيارة منطقة الأبراج بجوار مول العرب بمدينة 6 اكتوبر، والاستماع لشرح تفصيلي للمشروع قدمته الشركة المنفذة.

وأضاف: سوف تستكمل مجموعة العمل زياراتها للمدن الجديدة التي ينفذ بها أبراج حاليا وتشمل (العلمين الجديدة - العاصمة الإدارية الجديدة - مدينة الشيخ زايد)، مشيراً إلى أن مشروعات الأبراج بالمدن الجديدة هى منشأ معمارى ذكي ومستدام، يستخدم العلم والتكنولجيا في توفير الأمن وسبل الراحة وخفض التكلفة، وضبط الجودة، واختيار نظم البناء التي تحقق سرعة الأداء بأعلى جودة، مع اختيار الخرسانات ذات الإجهادات المرتفعة وحديد تسليح سابق الشد.