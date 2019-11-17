شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم بنك الإمارات دبى الوطنى والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 35 مليون سهم محققة ما قيمته 59.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 758 صفقة لعدد 23 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 15 سهما، واستقرت 4 أسهم.
وارتفع قطاع البنوك وحيدا ببورصة دبى بنسبة نمو 1.83%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.08%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.46%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.07%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 3.85%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.52%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 8.47%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 6.62%.
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