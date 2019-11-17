شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 14550 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2108 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 17393 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 5416 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل مستوى 545 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 1442 نقطة.
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