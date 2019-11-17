الاقتصاد

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 14550 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2108 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 17393 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 5416 نقطة.

 

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل مستوى 545 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 1442 نقطة.

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