الاقتصاد

توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الكيمياء وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مصلحة الكيمياء في مجال تحليل واختبار ومطابقة المواصفات القياسية العالمية والمصرية في مجال سلامة الغذاء، وقع البروتوكول المهندس مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء وحسن الفندي رئيس لجنة الصناعات الغذائية بالجمعية

 

وقال المهندس مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء أن البروتوكول يستهدف تحقيق افضل استفادة للشركات التابعة للجنة الصناعات الغذائية من الخدمات التي توفرها المصلحة بالقاهرة وفروعها بالمحافظات والموانئ والاقاليم والتجمعات والمدن الصناعية لتنمية القدرات الانتاجية للمنشات الصناعية وخاصة الغذائية، كما يستهدف رفع مستوى الجودة بما يتلائم مع المعايير والمقاييس الدولية للوصول للتميز والتنافسية علي المستوي المحلى والإقليمى والدولي وزيادة الصادرات. 

 

وأوضح فهمي أن البروتوكول يمنح تخفيض نسبته 50%من تكلفة الخدمة المقدمة من المصلحة في مجال تحليل ومطابقة المواصفات والاستشارات الفنية وتدريب متخصص في مجالات الكيمياء للشركات التابعة للجنة الصناعات الغذائية بالجمعية بهدف تنمية القدرات الإنتاجية للمنشات الصناعية بمصر وبجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان.

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