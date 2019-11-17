شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الكيمياء وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر
وقال المهندس مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء أن البروتوكول يستهدف تحقيق افضل استفادة للشركات التابعة للجنة الصناعات الغذائية من الخدمات التي توفرها المصلحة بالقاهرة وفروعها بالمحافظات والموانئ والاقاليم والتجمعات والمدن الصناعية لتنمية القدرات الانتاجية للمنشات الصناعية وخاصة الغذائية، كما يستهدف رفع مستوى الجودة بما يتلائم مع المعايير والمقاييس الدولية للوصول للتميز والتنافسية علي المستوي المحلى والإقليمى والدولي وزيادة الصادرات.
وأوضح فهمي أن البروتوكول يمنح تخفيض نسبته 50%من تكلفة الخدمة المقدمة من المصلحة في مجال تحليل ومطابقة المواصفات والاستشارات الفنية وتدريب متخصص في مجالات الكيمياء للشركات التابعة للجنة الصناعات الغذائية بالجمعية بهدف تنمية القدرات الإنتاجية للمنشات الصناعية بمصر وبجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الكيمياء وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.