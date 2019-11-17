شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز: طرح أرامكو يدعم الاقتصاد السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن إدراج أرامكو السعودية الوشيك في سوق الأسهم المحلية يساعد على تقوية صافي مركز أصول السعودية، وإن حصيلة الطرح يمكن أن ترفع معدل النمو الاقتصادي للمملكة في المدى الطويل.

وتبدأ الشركة الأعلى ربحية في العالم بيع أسهم في 17 نوفمبر من خلال طرح عام أولي قد تدور حصيلته بين 20 و40 مليار دولار، بحسب "العربية نت".

وقالت ستاندرد آند بورز في مذكرة "الجانب الأكبر من حصيلة الأموال سيؤول إلى صندوق الاستثمارات العامة، مما قد يعزز صافي مركز الأصول المالية القوي بالفعل للبلد والبالغ 72.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حالة استغلالها استغلالا مثمرا، فإننا نعتقد أن الأصول قد تساعد أيضا في صيانة طاقة النمو على مدى أفق تصنيفنا الممتد لثلاث سنوات".

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وتصنف ستاندرد آند بورز السعودية عند ‭A-/A-2‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ومن المرتقب اليوم الأحد أن يتم الإعلان عن النطاق السعري للاكتتاب في الطرح العام الأولي لسهم "أرامكو السعودية" العملاقة للنفط، وهو نفسه موعد انطلاق اكتتاب الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل.