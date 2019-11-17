شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الزكاة" السعودية: اللائحة الجديدة تطبق على المواطنين والخليجيين في يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال حمود الحربي؛ المتحدث الرسمي في هيئة الزكاة والدخل السعودية، "إن لائحة الزكاة الجديدة لن تطبق على المستثمر الأجنبي إنما ستكتفي الهيئة فقط بتطبيق ضريبة الدخل عليه".

وأوضح الحربي على هامش اليوم الثاني من مؤتمر الزكاة والضريبة في الرياض، أمس، أنه سيتم تطبيق اللائحة على السعوديين والخليجيين المقيمين في السعودية مع مطلع يناير 2020، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

Advertisements

وأشار إلى أن مؤتمر الزكاة والضريبة يستهدف جميع القطاعات التجارية ومديري الضرائب والرؤساء التنفيذيين والجهات المعنية، منوها بأن الهيئة تهدف إلى تطوير الأنظمة وتكريس دورها المنوط بها من ناحية إدارة تطبيق الزكاة والضريبة في السعودية.

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر مناقشة متعمقة للعلاقة بين الزكاة وضريبة دخل الشركات، وتأثير المعايير المحاسبية في الزكاة.