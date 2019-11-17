شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 17 حتى 21 نوفمبر الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة زهرة الواحة للتجارة، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح كل من شركة جرير للتسويق، البابطين، صندوق الخبير ريت، شركة التموين، وشركة أسواق العثيم، فضلاً عن صرف أرباح كل من الاتصالات السعودية، وبدجت السعودية.

وتبدأ شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة، على أن تنتهي فترة الطرح يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري، كذلك يبدأ اليوم الأحد فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة، على أن تنتهي يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر المُقبل، على أن يتم، اليوم الأحد، الإعلان عن النطاق السعري لاكتتاب أرامكو.

ويُستحق، يوم الإثنين، توزيعات أرباح شركة أسواق جرير للتسويق، عن الربع الثالث من العام 2019 بقيمة 300 مليون ريال، بما يعادل 2.5 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 25% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة الاتصالات السعودية، يوم الثلاثاء المُقبل، توزيع أرباح بقيمة 2 مليار ريال عن الربع الثالث من العام 2019، بواقع 1 ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك تبدأ الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، يوم الثلاثاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية بقيمة 35.583 مليون ريال عن النصف الأول من العام الجاري، بما نسبته 5% من القيمة الإسمية للسهم، وبحصة للسهم الواحد تبلغ 0.5 ريال.

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ويستحق، يوم الأربعاء المُقبل، توزيعات أرباح صندق صندوق الخبير ريت، عن الربع الثالث من العام 2019 بقيمة 13.288 مليون ريال، بما يعادل 0.2 ريال للوحدة الواحدة، وبما نسبته 2% من السعر الأولي للوحدة.

كذلك يستحق، يوم الأربعاء، توزيعات أرباح شركة البابطين للطاقة والاتصالات، عن فترة التسعة أشهر من عام 2019 المنتهي في 30 سبتمبر 2019، بقيمة 21.3 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما نسبته 5% للسهم الواحد.

وأيضاً يُستحق، يوم الأربعاء المُقبل، توزيعات أرباح شركة زهرة الواحة للتجارة، عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 11.25 مليون ريال، بحصة تبلغ 75 هللة للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 7.5%.

ويستحق، يوم الخميس المُقبل، توزيعات أرباح شركة الخطوط السعودية للتموين، عن الربع الثالث من العام 2019 بقيمة 123 مليون ريال، بما يعادل 1.5 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وأيضاً يُستحق، يوم الخميس المُقبل، توزيعات أرباح شركة أسواق عبد الله العثيم، عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، بقيمة 135 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.