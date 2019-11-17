شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: أرامكو لن تسوق طرحها الأولى فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان إن أرامكو السعودية لا تنوى تسويق طرحها العام الأولى المحلى فى الولايات المتحدة.

كانت أرامكو أفادت فى نشرة الطرح الصادرة في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستبيع الأسهم وفقا لقاعدة تسمح لجهة طرح غير أمريكية بطرق سوق الولايات المتحدة.

لكن المصدرين قالا إن أرامكو لن تستند لتلك القاعدة، مما يعني أنها لن تسوق الأسهم في الولايات المتحدة.

ولم ترد أرامكو حتى الآن على طلب للتعقيب.